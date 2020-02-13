Больше всего повезло многодетным

В наступившем году претендовать на заслуженную пенсию могут россиянки старше 56 с половиной лет и мужчины старше 61 с половиной года. Главное – чтобы к этому возрасту их стаж работы был не менее 11 лет, а пенсионный коэффициент составлял от 18,6. Об этом сообщили в ПФР.

У некоторых граждан есть возможность выйти на пенсию досрочно. Так, оформить выплаты в 2020 г. смогут многодетные матери 1970 года рождения, если они успели накопить 20 лет стажа, передает "ФедералПресс". Женщины 1964 г. р. и мужчины 1969 г. р., проработавшие на Крайнем Севере 15 – 20 лет, тоже считаются льготниками.

Возраст выхода на пенсию в России увеличивается постепенно. В 2024 г. он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Параллельно растут и выплаты старикам от государства. Кроме того, некоторые пенсионеры имеют право на региональные доплаты.