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Пенсионерам выделят миллиарды рублей к Дню Победы

Пенсионерам выделят миллиарды рублей к Дню Победы
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деньги ветераны и труженики тыла получат в апреле - мае

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне уйдет 71 с лишним миллиард рублей.

"В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле – мае", – цитирует премьера РИА "Новости".

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании кабмина добавила, что ветераны, которые имеют право на эти выплаты, получат деньги автоматически. Людям не нужно будет писать какие-либо заявления. Она отметила, что Минтруд должен к 18 февраля подготовить документы, чтобы ветераны получили подарки в срок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 75-летию со Дня Победы должны получить выплаты те, кто сражался на фронте и поспособствовал успеху СССР в тылу, отмечает телеканал "МИР24"

Полина ИВАНОВА

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