Глава государства работает с архивами

Президент России Владимир Путин трудиться над статьей о Второй мировой войне. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, пишет он ее на основе архивных материалов.



"Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты – новые данные, которые были подняты в российских архивах", – цитирует ТАСС министра.

Лавров полагает, что и дальше будут попытки оболгать нашу страну по теме причин начала Второй Мировой и итогов ее окончания.

Также он отметил, что ранее в пятницу, 17 января, в День освобождения Варшавы Минобороны РФ обнародовало рассекреченные уникальные архивные данные о боях советской армии за польскую столицу. Лавров подчеркнул, что было бы интересно узнать, что об этом скажут в Польше, когда ознакомятся с документами.

Напомним, черная кошка между Москвой и Варшавой пробежала после того, как Европарламент в прошлом году принял резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны, в которой, в частности, утверждалось, что она началась "в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова – Риббентропа", а также секретных соглашений к нему.

Тогда же Путин несколько раз в разных выступлениях осудил резолюция, обнаружив в ней попытку исказить правду о Второй мировой. Документ "фактически поставил на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз", подчеркнул президент. Также он заявлял, что войну спровоцировал не приснопамятный пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года.

Более того, Путина нелицеприятно высказался о польском дипломате в Берлине времен Третьего рейха Юзефе Липском. Глава государства назвал его "сволочью" и "антисемитской свиньей", поскольку тот в ходе переговоров с Гитлером обещал построить в Варшаве памятник в его честь, если у немца получится выслать всех евреев из Европы в Африку. Путин ссылался на архивные материалы касательно этой истории.

