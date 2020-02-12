Программу самообеспечения стариков делают все привлекательнее

Россияне смогут претендовать на выплату негосударственной пенсии до наступления пенсионного возраста. Соответствующее предложение уже одобрили Минфин, Минтруд и Центробанк.

По новому пенсионному законодательству, с 2024 г. государство берет на себя обязанность по финансовому обеспечению граждан после достижения 60 лет женщинами и 65 лет мужчинами. Однако договоры о добровольных отчислениях в счет будущей пенсии предполагают выплаты таких накоплений женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Следовательно, и в законе планируется прописать, что негосударственную пенсию россияне могут начинать получать на пять лет раньше положенного срока.

Эта норма сыграет положительную роль для рынка негосударственного пенсионного обеспечения, прокомментировал "Известиям" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Хотя, по его мнению, еще важнее было бы расширить число налоговых льгот для более активного софинансирования будущих пенсий россиян их работодателями.

Ранее эксперты подсчитали, что новый гарантированный пенсионный план позволит увеличить выплаты пожилым людям почти вдвое. А индексацию выплат гарантировали только избранным.