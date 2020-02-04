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Россиян избавят от походов в суд из-за пенсий

Россиян избавят от походов в суд из-за пенсий
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На нарушителей прав пенсионеров нашли управу

Россиянам, чьи пенсионные накопления были незаконно переведены в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), вскоре не придется отстаивать свои права в суде. Правду они смогут доказать в досудебном порядке, в частности – при помощи экспертизы почерка.

Как выяснилось, мошенничество с пенсионными накоплениями граждан имело в стране колоссальные масштабы. Люди даже не подозревали, что их деньги по поддельным заявлениям переводились из одного фонда в другой. При этом будущие пенсионеры теряли, как минимум, накопленный инвестиционный доход.

Но, чтобы восстановить справедливость и вернуть средства туда, где их распорядился держать владелец, нужно доказать нелегитимность заявления о переводе. Это весьма долгая и дорогостоящая процедура, пишет "Коммерсант". Поэтому лишь несколько тысяч человек из сотен тысяч пострадавших решились на нее, а добились восстановления своих прав всего 165 граждан за три года.

Если в законе будет прописана досудебная процедура решения таких споров, пострадавшим от мошенников будет гораздо проще. Кроме того, к решению подобных вопросов предлагается привлечь институт финомбудсмена – пока они не относятся к его компетенции, уточняет URA.RU

Ранее "Утро" писало о мошенниках, которые наживаются на пенсионерах. Они даже научились законно обманывать пожилых граждан.

Николай ВИКТОРОВ

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