Пенсию удвоят только молодым россиянам
Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений может быть включена в новую систему финансового обеспечения пожилых людей – гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Чиновник признал, что идея пока "сырая" и требует проработки. Предполагается, что затронет она только граждан, едва начавших трудовую деятельность, сообщает "Коммерсант".
Государственное софинансирование пенсий было введено в 2008 году. Россиянам предлагалось в течение десяти лет вносить на свой страховой счет от 2 до 12 тыс. рублей. Такую же сумму вносило государство. В результате накопления граждан, необходимые для доплаты к пенсии в старости, росли быстрее. В 2014 г. действие накопительного компонента пенсии было заморожено, и только граждане, вступившие до этого в программу софинансирования, продолжают делать добровольные отчисления, которые удваивает государство.
Желание применить эту систему в ГПП понятно и реализуемо. Однако решение софинансировать только взносы молодежи не поможет увеличить интерес граждан к идее добровольного самостоятельного отчисления средств ради будущих повышенных выплат в старости, считает бывший гендиректор НПФ "Участие" Сергей Зыцарь.
"Софинансирование, как и все связанное с пенсией, прежде всего, интересно людям старшего возраста, - приводит его слова URA.RU. – Молодежь же предпочтет пенсионным продуктам другие, более современные и рискованные, например, игру на бирже", – убежден эксперт.
Ранее аналитики сообщили, на какую прибавку смогут рассчитывать участники ГПП.
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