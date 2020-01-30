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Пенсию удвоят только молодым россиянам

Пенсию удвоят только молодым
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В правительстве придумывают, как убедить граждан самим копить на старость

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений может быть включена в новую систему финансового обеспечения пожилых людей – гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Чиновник признал, что идея пока "сырая" и требует проработки. Предполагается, что затронет она только граждан, едва начавших трудовую деятельность, сообщает "Коммерсант".

Государственное софинансирование пенсий было введено в 2008 году. Россиянам предлагалось в течение десяти лет вносить на свой страховой счет от 2 до 12 тыс. рублей. Такую же сумму вносило государство. В результате накопления граждан, необходимые для доплаты к пенсии в старости, росли быстрее. В 2014 г. действие накопительного компонента пенсии было заморожено, и только граждане, вступившие до этого в программу софинансирования, продолжают делать добровольные отчисления, которые удваивает государство.

Желание применить эту систему в ГПП понятно и реализуемо. Однако решение софинансировать только взносы молодежи не поможет увеличить интерес граждан к идее добровольного самостоятельного отчисления средств ради будущих повышенных выплат в старости, считает бывший гендиректор НПФ "Участие" Сергей Зыцарь.

"Софинансирование, как и все связанное с пенсией, прежде всего, интересно людям старшего возраста, - приводит его слова URA.RU. – Молодежь же предпочтет пенсионным продуктам другие, более современные и рискованные, например, игру на бирже", – убежден эксперт.

Ранее аналитики сообщили, на какую прибавку смогут рассчитывать участники ГПП.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Противно. Я застал несколько рекламных компаний от пенсионного фонда. Чем быстрее рухнет эта пирамида, тем лучше будет всем.

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:"Туго, братцы...видно, дети
Будут жить вольготней нас".

Дети выросли.
И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали: "Наши дети
Встретят солнце после нас"
Гость
Ответить
В правительстве придумывают, как наипать граждан самим копить на старость .
Кругом жульё!!!
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