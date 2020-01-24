Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Налог на пенсии ударит по экономике России

Налог на пенсии ударит по экономике России
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Обязанность отдавать государству часть накопленных на старость средств хотят закрепить законодательно

Запуск в России новой системы софинансирования будущих пенсий – гарантированного пенсионного продукта (ГПП) – отложен на 2022 год. Авторы инициативы не успевают подготовить ее до 2021 г., в частности, пока не определились, как взимать налог с этой категории средств. Хотя в том, что налог нужен, они не сомневаются.

Система ГПП предполагает, что россияне будут делать добровольные отчисления в пенсионные фонды. Деньги эти будут "работать", взносы и проценты с них – копиться. А с наступлением пенсионного возраста – 60 лет у женщин и 65 у мужчин – появится выбор: или гражданин сможет забрать всю сумму накоплений сразу, или получать частично в виде ежемесячной прибавки к государственной пенсии. Во втором случае после смерти пенсионера остаток смогут получить наследники.

Прекрасную идею на корню губит желание Минфина и Центробанка брать налог с этих накоплений. Обсуждается несколько вариантов, пишут "Известия". Во-первых, гражданина обяжут выплатить 13%, если он захочет забрать всю сумму сразу. Дескать, в этом случае человек может быстро потратить деньги и потом перебиваться социальными крохами, а довольно большой налог многих остановит от столь необдуманного шага.

Во-вторых, налог придется заплатить и тем, кто согласится на получение накоплений в виде ежемесячной прибавки. Вот только авторы законопроекта не решили пока, как лучше – брать некий процент со всей накопленной суммы или только с "инвестиционного дохода", то есть с набежавших процентов.

По мнению экспертов, любой из этих вариантов станет ударом по системе ГПП, передает URA.RU. Ведь россиянам будет выгоднее просто держать деньги на вкладах, чем участвовать в накопительной пенсионной системе. В результате замысел авторов проекта, что деньги граждан будут инвестироваться в различные долгосрочные проекты и поднимать экономику страны, провалится. 

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему россияне могут неожиданно получить урезанную пенсию.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
сперва у капиталистов отберите
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей