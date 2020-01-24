Обязанность отдавать государству часть накопленных на старость средств хотят закрепить законодательно

Запуск в России новой системы софинансирования будущих пенсий – гарантированного пенсионного продукта (ГПП) – отложен на 2022 год. Авторы инициативы не успевают подготовить ее до 2021 г., в частности, пока не определились, как взимать налог с этой категории средств. Хотя в том, что налог нужен, они не сомневаются.

Система ГПП предполагает, что россияне будут делать добровольные отчисления в пенсионные фонды. Деньги эти будут "работать", взносы и проценты с них – копиться. А с наступлением пенсионного возраста – 60 лет у женщин и 65 у мужчин – появится выбор: или гражданин сможет забрать всю сумму накоплений сразу, или получать частично в виде ежемесячной прибавки к государственной пенсии. Во втором случае после смерти пенсионера остаток смогут получить наследники.

Прекрасную идею на корню губит желание Минфина и Центробанка брать налог с этих накоплений. Обсуждается несколько вариантов, пишут "Известия". Во-первых, гражданина обяжут выплатить 13%, если он захочет забрать всю сумму сразу. Дескать, в этом случае человек может быстро потратить деньги и потом перебиваться социальными крохами, а довольно большой налог многих остановит от столь необдуманного шага.

Во-вторых, налог придется заплатить и тем, кто согласится на получение накоплений в виде ежемесячной прибавки. Вот только авторы законопроекта не решили пока, как лучше – брать некий процент со всей накопленной суммы или только с "инвестиционного дохода", то есть с набежавших процентов.

По мнению экспертов, любой из этих вариантов станет ударом по системе ГПП, передает URA.RU. Ведь россиянам будет выгоднее просто держать деньги на вкладах, чем участвовать в накопительной пенсионной системе. В результате замысел авторов проекта, что деньги граждан будут инвестироваться в различные долгосрочные проекты и поднимать экономику страны, провалится.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему россияне могут неожиданно получить урезанную пенсию.