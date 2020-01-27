Для тружеников и инвалидов напишут особый закон

Предложенные президентом РФ изменения в Конституции не гарантируют ежегодного повышения пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Основному закону РФ Талия Хабриева.

Она пояснила, что целевое назначение пенсий – это "компенсация гражданам утраченного заработка при окончании осуществления ими трудовой или иной общественно полезной деятельности". При этом в России давно принято решение, что пожилые люди, имеющие право на пенсию, но пожелавшие продолжать трудиться, тоже имеют право на выплату пенсии, передает РБК.

Однако индексировать эти выплаты им никто не обещал, и поправки в Конституцию положения дел не изменят. Для этого нужен будет особый закон.

"Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве", – подчеркнула Хабриева.

Ранее она говорила, что поправка о регулярной индексации пенсий коснется всех категорий граждан без исключений в соответствии с ч. 6 ст. 75 Конституции.

Теперь из пояснений становится понятно, что россияне рано обрадовались: повышений пенсий гарантировано только старикам, которые уже вышли на заслуженный отдых, отмечает "Царьград". Насчет остальных еще будут думать.

Предложение прописать в Конституции обязанность государства регулярно индексировать пенсии гражданам внес президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 15 января. На прошлой неделе соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, передает RT.