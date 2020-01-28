Размер доплаты будет зависеть от региона

Пенсионеры-москвичи могут получать ежемесячно на 30 тыс. руб. больше, если станут участниками гарантированного пенсионного плана (ГПП). Соответствующий расчет представили эксперты консалтинговой компании FinExpertiza.

О дополнительных выплатах в старости нужно позаботиться в молодости. По задумке авторов идеи добровольного софинансирования пенсии, россияне могут перечислять в негосударственные пенсионные фонды определенную сумму. При этом со взноса в размере до 6% от зарплаты не будет взиматься подоходный налог (13% НДФЛ), уточняют "Известия".

Накопления – взносы и процент от инвестиций – потом будут выплачивать россиянам, ушедшим на заслуженный отдых, в виде прибавки к государственной пенсии. По прогнозам экспертов, больше всего доплата окажется в Москве и на Сахалине – 32,7 тыс. и 30 тыс.руб. ежемесячно. В более "бедных" регионах прибавка будет меньше. Например, в Туве участник ГПП за 30 лет в среднем сможет накопить на прибавку 7,8 тыс. руб. в месяц, передает НСН.

О том, что еще предлагают сделать с накоплениями в рамках ГПП, "Утро" рассказывало ранее.