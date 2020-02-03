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Пенсионеры получат дополнительные деньги

Пенсионеры получат дополнительные деньги
Фото: Jurgen Muller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Решения о выплатах и их размере принимают главы регионов

Старики в России могут получить неожиданную прибавку к пенсии. Правила начисления будут разными в зависимости от регионов, пояснил юрист Сергей Власов.

Он отметил, что первым такие региональные прибавки ввел еще московский мэр Юрий Лужков, пишет Primpress. Сейчас его примеру решили последовать и другие. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что с 1 мая 2020 г. одинокие люди старше 65 лет, проживающие в Подмосковье более 10 лет, будут получать дополнительно по 1 тыс. руб. в месяц.

"Губернаторская" доплата к пенсии существует в Пензенской области, передает "ФедералПресс". Жителям других регионов эксперты рекомендуют внимательно изучить информацию, размещенную на официальных сайтах региона или в местных отделениях Пенсионного фонда.

Ранее "Утро" писало, как могут получить доплату пенсионеры, которым не положена индексация.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
за счет украденных денег у тех у кого пенсию то отобрали))?
Гость
Ответить
очередное сотрясение воздуха
1
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