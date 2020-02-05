Предложения об этом появились после послания президента Федеральному собранию

Российские пенсионеры могут начать получать дополнительные выплаты наподобие "губернаторских доплат", которые в настоящее время выплачиваются московских пенсионерам.

Как передает "URA.RU", причиной для роста пенсий в регионах стало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В числе первых, кто предложил ввести доплаты, стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с 1 мая одинокие пенсионеры старше 65 лет в Московской области получат надбавку к пенсии в размере 100 рублей.