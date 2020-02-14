Представители сильного пола хотят отдыхать столько же, сколько их жены, сестры и матери

Мужчины в России чувствуют себя ущемленными. Особенно их возмущает, что на пенсию они выходят на 5 лет позже женщин. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Более 40% россиян видят проявление дискриминации в разном пенсионном возрасте, установленном для мужчин и женщин. Это мнение поддерживают и 28% россиянок. В то же время, половина всех опрошенных дам заявила, что сложившаяся ситуация с выходом на пенсию – совершенно справедлива и нормальна. Не увидели проблемы в том, чтобы работать больше представительниц прекрасного пола и 44% респондентов-мужчин, передает ТАСС.

До 2018 г. женщины в РФ выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60 лет. После внесения изменений в законодательство пенсионный возраст всем повысили на 5 лет. Реформа проводится поэтапно, напоминает телеканал"360".

Ранее "Утро" писало об обсуждаемых в правительстве изменениях, которые позволят гражданам РФ получать пенсию на 5 лет раньше общепринятого срока.