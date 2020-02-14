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Мужчины взбунтовались против позднего выхода на пенсию

Мужчины взбунтовались против позднего выхода на пенсию
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Представители сильного пола хотят отдыхать столько же, сколько их жены, сестры и матери

Мужчины в России чувствуют себя ущемленными. Особенно их возмущает, что на пенсию они выходят на 5 лет позже женщин. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Более 40% россиян видят проявление дискриминации в разном пенсионном возрасте, установленном для мужчин и женщин. Это мнение поддерживают и 28% россиянок. В то же время, половина всех опрошенных дам заявила, что сложившаяся ситуация с выходом на пенсию – совершенно справедлива и нормальна. Не увидели проблемы в том, чтобы работать больше представительниц прекрасного пола и 44% респондентов-мужчин, передает ТАСС.

До 2018 г. женщины в РФ выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60 лет. После внесения изменений в законодательство пенсионный возраст всем повысили на 5 лет. Реформа проводится поэтапно, напоминает телеканал"360".

Ранее "Утро" писало об обсуждаемых в правительстве изменениях, которые позволят гражданам РФ получать пенсию на 5 лет раньше общепринятого срока.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Правильно! И места нам должны уступать, и цветы дарить, и на юга возить. И почему по мосе им давать нельзя, языки у них ой какие злые!
А то ишь ты, на пенсию они раньше хотят. За что!!!
Предлагаю так - на пенсию как и мужики - в 65. Родила первенца и вырастила его - 5 лет скостили. Родила второго и вырастила - еще три года скостили (по проторенной дорожке легче идет. опять же шмотки некоторые донашиваются)
Родила и вырастила третьего - еще два года списали. Каждый следующий списывает по году, а то некоторые из роддома вылезать не будут)))).
Шучу, конечно))))))))
А что шутка то?, всё правильно толкуешь. Бабы должны сидеть дома и растить детей, заниматься домашним очагом, а мужик добытчик и обеспечивает безопасность семьи
Гость
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Пенсии вообще отменить надо, работать пока не сдохнешь.
Гость
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бабы живут лет на 10-15 дольше мужиков
и работают по хозяйству намного проворнее и трудолюбивей даже выйдя на пенсию
не понимаю мнения чтобы им выходить на пенсию раньше оправданным
какой то совок в этом есть
Гость
Ответить
Правильно! И места нам должны уступать, и цветы дарить, и на юга возить. И почему по мосе им давать нельзя, языки у них ой какие злые!
А то ишь ты, на пенсию они раньше хотят. За что!!!
Предлагаю так - на пенсию как и мужики - в 65. Родила первенца и вырастила его - 5 лет скостили. Родила второго и вырастила - еще три года скостили (по проторенной дорожке легче идет. опять же шмотки некоторые донашиваются)
Родила и вырастила третьего - еще два года списали. Каждый следующий списывает по году, а то некоторые из роддома вылезать не будут)))).
Шучу, конечно))))))))
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