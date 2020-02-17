Нововведение заработает с 1 июля 2020 года

Пенсионеры, которые получают выплаты с помощью банковской карты, должны будут оформить себе карту платежной системы "Мир". Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.

В ведомстве уточнили, что кредитные организации должны были предоставлять эту карту тем людям, которые открывали банковский счет для получения пенсии, начиная с 1 июля 2017 года. Теперь же средства, как передает Primpress.ru, будут переводиться на карту "Мир" всем без исключения.

У людей, которые не получат ее, возникнут проблемы с тем, чтобы забрать свою пенсию: банки будут вынуждены отправлять деньги обратно в Пенсионный фонд. Вернуть свои средства пенсионеру будет сложно.

В середине февраля, напоминает URA.RU, стало известно, что получить более высокую пенсию можно, если отказаться от нее по достижению установленного возраста. Отложив выход на отдых на пять лет, можно получить надбавку в размере 30 – 40%.

На прошлой неделе в Пенсионном фонде также напомнили о правилах выхода на пенсию в 2020 году. Претендовать на заслуженный отдых смогут россияне старше 56 лет и мужчины старше 61 с половиной года. Больше половины опрошенных представителей сильного пола остались недовольны этим.