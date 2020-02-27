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Инвалидам станет легче получить пенсию

Людям больше не нужно будет писать специальное заявление

Гражданам с инвалидностью с 1 июля 2021 г. станет проще получать пенсионные выплаты. Им больше не придется лично подавать заявление на соцподдержку. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Теперь Пенсионный фонд России будет получать соответствующую информацию из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

"Фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина", – уточнил Котяков. В Минтруде ТАСС пояснили, что инвалидам не нужно будет обращаться за назначением пенсии – решение будет приниматься ПФР автоматически.

Ранее стало известно, по какой причине человека могут лишить индексации пенсии. 

Валентина МАЙОРОВА

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