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Будущих пенсионеров предупредили о переводе накоплений

Будущих пенсионеров предупредили о переводе накоплений
Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правила подачи заявлений изменились

Работающие россияне, родившиеся в 1967 г. и позже, а также женщины, направившие материнский капитал на софинансирование пенсии, имеют право распорядиться своими пенсионными накоплениями до 1 декабря 2020 года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде (ПФР).

Программа формирования пенсионных накоплений в размере 6% от заработка действовала в РФ с 2002-го по 2013 год. Потом был введен мораторий (продлен до 2022 г.) и новые отчисления прекратились, но накопленные средства сохранились, и граждане имеют право ими распоряжаться. Деньги можно оставить в ПФР или перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Важно, что сделать это можно только лично или через представителя по доверенности и только в отделении ПФР. Нельзя направить такие заявления через МФЦ, почтой или курьером, подчеркивают в ПФР.

Ранее россияне могли подавать заявления о переводе из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой до конца текущего года. Теперь – только до декабря. Причем без потери инвестиционного дохода, то есть набежавших процентов, переходить из фонда в фонд можно один раз в пять лет. Если будущий пенсионер не заявил о переводе накоплений, средства остаются в ПФР под управлением УК "Внешэкономбанк".

Впрочем, статистика УК ВЭБ весьма неплохая – ее доходность в среднем составляет 7,5% годовых, что выше инфляции, отмечает "Царьград". Наиболее эффективные НПФ заработали для будущих пенсионеров до 11% годовых.

Ранее СКР выявил массовое мошенничество с пенсионными накоплениями, в результате которого пострадали сотни тысяч россиян.

Николай ВИКТОРОВ

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