Индексация будет проведена в любом случае

Пожилым россиянам не стоит переживать из-за падения курса рубля. Пенсии будут проиндексированы вне зависимости от состояния национальной валюты. С таким заявлением выступила зампред комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова.

"В этом можно не сомневаться", – сказала она.

Парламентарий заверила, что индексация, которую хотят закрепить на уровне основного закона страны – Конституции – будет реализована в любом случае. Политик посоветовала не переживать и за падение уровня реальных доходов населения, пишет "Московский комсомолец".

Ранее "Утро" сообщало, что часть пожилых людей останется без пенсии.