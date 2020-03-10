Пенсию больше 50 тысяч рублей можно получить при нескольких условиях
Россияне вполне могут иметь пенсию в 50 тыс. руб. и выше, но складывается эта сумма из нескольких начислений. Об этом рассказала представитель Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Марина Густова.
Она напомнила, что при формировании персонального пенсионного счета учитываются разные факторы. К страховой выплате прибавляется "ветеранская" денежная доплата, "северная", по инвалидности или за работу на вредном производстве, передает "Вечерняя Москва".
Кроме того, россияне имеют право докупить себе "пенсионные баллы". Это тоже сказывается на размере "базовой" страховой пенсии.
Многие предприятия также заботятся о своих заслуженных сотрудниках, назначая им корпоративную доплату к государственной пенсии. В итоге обычный пенсионер вполне может получать около 50 тыс. руб. в месяц, считают эксперты.
Ранее СМИ сообщили о 70-летней жительнице Омской области, которая ежемесячно получает 52,5 тыс. руб., хотя средняя пенсия в регионе составляет менее 14 тыс. руб., отмечает URA.RU.
Ранее "Утро" писало, представители каких профессий получают самые большие пенсии.
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