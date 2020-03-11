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Пенсионеры получат доплаты в зависимости от возраста

Пенсионеры получат доплаты в зависимости от возраста
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Пособия старикам в разных регионах могут сильно отличаться

Пенсионерам в России полагаются денежные выплаты, помимо страховой и социальной пенсий. Они могут быть как единовременными, так и ежемесячными и назначаются по достижении определенного возраста.

Прибавка полагается всем россиянам после 80 лет. Ее размер равен фиксированной выплате. В 2020 г. она составляет 5686 руб. 25 коп. – именно столько получают пожилые граждане дополнительно каждый месяц в текущем году. В 2021 г. выплата может быть увеличена.

В регионах существуют свои "возрастные" прибавки. В Подмосковье старики старше 85 лет, чей доход меньше двух прожиточных минимумов, получают по 500 руб. в месяц. А с 1 мая 2020 г. пенсионеры, прожившие в области больше 10 лет, после 65-летнего юбилея смогут получать по 1 тыс. руб. ежемесячно.

В Иркутской области в честь 90-летия старикам выплачивают 10 тыс.руб., на 95 лет дают по 12 тыс., а на 100-летие перечисляют 15 тыс.руб., приводит слова юриста Ирины Сиваковой PRIMPRESS.

С вековым юбилеем поздравляют и в других регионах. Так, в Москве в часть такого праздника пенсионеру выплачивают 26,4 тыс.руб., в Подмосковье – 5 тыс., в Севастополе – 10 тыс., в Крыму – 50 тыс. рублей.

Ранее "Утро" писало, по какой причине старикам старше 80 лет не приходят дополнительные деньги.

Николай ВИКТОРОВ

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