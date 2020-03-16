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Россиянам дадут шанс увеличить размер пенсии

Россиянам дадут шанс увеличить размер пенсии
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Для назначения выплат не придется идти в отделение ПФР

Граждане России старше 45 лет будут получать уведомления о своих индивидуальных страховых баллах, пенсионных накоплениях и размере пенсии, на которую они могут рассчитывать. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда.

С 2021 г. планируется ввести в стране беззаявительный механизм назначения пенсии, сообщают "Известия". В связи с переходом ведомств, в том числе Минтруда и Пенсионного фонда, на цифровые технологии, людям не придется ходить со справками для получения выплат от государства после окончания трудовой деятельности. Все расчеты будут производиться автоматически. А чтобы размер пенсии не оказался сюрпризом, граждане заблаговременно (женщины в среднем за 15 лет, мужчины – за 20 лет) будут получать информацию о том, на что они могут рассчитывать в старости. По мнению специалистов, это позволит людям при необходимости вовремя предпринять усилия, чтобы увеличить будущие страховые выплаты.

Законопроект планируется представить на оценку правительства в сентябре 2020 г., затем он поступит в нижнюю палату парламента. Если инициативу одобрят, она начнет действовать уже с 2021 года.

Помимо пенсий по старости, беззаявительный расчет выплат предлагается ввести и для инвалидов, передает "Вечерняя Москва".

Ранее "Утро" рассказывало о доплатах к пенсии в зависимости от возраста.

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Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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