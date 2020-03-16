На старость можно накопить несколькими способами

Озвучены последствия нововведения для россиян предпенсионного возраста. Речь идет об автоматическом оповещении о накоплениях и баллах с 2021 года.

По мнению старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Татьяны Омельчук, перемены подтолкнут граждан страны к решительным действиям. Кто-то, получив информацию из Пенсионного фонда, сделает ставку в пользу более высокооплачиваемой работы, кто-то предпочтет "белую" зарплату. Еще одна категория россиян, узнав о нехватке баллов или стажа, захочет компенсировать их количеством отработанных лет.

Ноу-хау, отметила эксперт в интервью "URA.RU", облегчит жизнь россиян, так как обеспечит безошибочную рассылку данных, которые хранятся в системе ПФР с 2000 года. Однако есть и моральный аспект новшества, полагает психолог Елена Перминова.

У некоторых получателей таких сообщений могут попросту опуститься руки из-за приближающейся старости, страха и паники за безденежное будущее. И только часть предпенсионеров вовремя предпримут усилия для улучшения ситуации, уточняет "Царьград".

Напомним, с 2021 г. жители России после 45 лет начнут получать уведомления о размере пособий, на которые смогут рассчитывать после выхода на заслуженный отдых.