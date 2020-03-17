Соцвыплаты вырастут на 6,1%

Приятная новость для россиян, получающих социальные пенсии. С 1 апреля выплаты будут проиндексированы на 6,1%.

Соответствующее постановление во вторник, 17 марта, подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. В тексте отмечается, что Пенфонд обязан сообщить в регионы об увеличении размера пособий.

Напомним, о повышении пенсий в Минтруде заговорили месяц назад. По информации ведомства, рост выплат коснется четырех млн россиян. На индексацию пенсий с 1 апреля 2020 г. госказна приготовила 2,41 млрд рублей.