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Уже в апреле: российским пенсионерам дадут прибавку

Уже в апреле: российским пенсионерам дадут прибавку
Фото: ITAR-TASS
Соцвыплаты вырастут на 6,1%

Приятная новость для россиян, получающих социальные пенсии. С 1 апреля выплаты будут проиндексированы на 6,1%. 

Соответствующее постановление во вторник, 17 марта, подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. В тексте отмечается, что Пенфонд обязан сообщить в регионы об увеличении размера пособий. 

Напомним, о повышении пенсий в Минтруде заговорили месяц назад. По информации ведомства, рост выплат коснется четырех млн россиян. На индексацию пенсий с 1 апреля 2020 г. госказна приготовила 2,41 млрд рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА

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