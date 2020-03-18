Президент РФ сравнил российскую реформу с французской

Лидер Франции Эмманюэль Макрон поступил прагматично, предложив уравнять все категории граждан в новом пенсионном законодательстве. Для экономики такая система более выгодна, чем дифференцированный выход на отдых. Это признал президент РФ Владимир Путин.

Однако, по его словам, Москва сознательно не пошла на унификацию прав работников разных профессий и сохранила привычные льготы, в частности – для служащих силовых ведомств, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и многих других.

"Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство", – подчеркнул Путин разницу в интервью ТАСС.

Согласно принятому в РФ в 2018 г. закону, средний возраст выхода на пенсию постепенно повышается и к 2024 г. достигнет 60 лет у женщин и 65 у мужчин. При этом некоторые категории граждан имеют право получить страховую пенсию раньше.

Во Франции предлагается с 2025 г. отменить действующие 42 пенсионных режима, уравняв права граждан, родившихся после 1975 года. Идея привела к массовым акциям протеста.