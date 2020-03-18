Женщины смогут уходить на заслуженный отдых с 55 лет, мужчины - с 60

У россиян появилась возможность получать пенсии по-старому, как это было до 2018 года. Речь идет о негосударственных выплатах, которые предусмотрены добровольным страхованием. Привлечением внимания к ним как раз обусловлена данная мера.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, женщины могут отправляться на заслуженный отдых с 55 лет, мужчины – с 60.

В настоящее время пенсионный возраст повышается поэтапно. Так, к 2024 г. россиянки смогут рассчитывать на выплаты по старости с 60 лет, представители сильной половины страны – с 65.

Впрочем, до подписания закона в аналогичном возрасте им начислялись и негосударственные пособия, что грозило сокращением дохода негосударственных пенфондов. Данная перспектива могла нанести удар по их привлекательности.

Ранее Путин рассказал о пенсионных льготах.