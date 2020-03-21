Как получить двойную пенсию: россиянам раскрыли секрет
Вторую выплату могут получить бывшие военные. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Зачастую, начав получать пенсию за выслугу лет по линии МВД или ФСБ, россияне продолжают работать уже в качестве гражданских лиц. При этом работодатель обязан делать за такого сотрудника отчисления в ПФР. Соответственно, пенсионер может рассчитывать на вторую выплату.
При этом должны быть соблюдены три условия. Получить вторую пенсию можно, если по нынешнему законодательству достигнут пенсионный возраст. Кроме того, стаж, который является неучтенным по линии силовых ведомств, должен составить не меньше одиннадцати лет на 2020 год. Третье условие касается пенсионных баллов – нужно накопить 18,6, пишет "Примпресс" со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Ранее "Утро" писало о возвращении россиянам прежнего пенсионного возраста. Такое решение принял президент Владимир Путин.
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