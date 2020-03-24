Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Футболист раскритиковал пенсионную реформу в России

Футболист раскритиковал пенсионную реформу в России
Александр Беленов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен поразился, что мужчинам придется работать до 65 лет

Вратарь футбольного клуба "Уфа" высказался о пенсионной системе в России. Александр Беленов посочувствовал тяжелой жизни граждан в регионах.

Он удивился, как мужчины могут продолжать работать до 65 лет, если средняя продолжительность жизни стремится к 68,5 годам.

По словам спортсмена, за последний год к пенсии его матери прибавили только 800 рублей. Женщина отдает половину за коммунальную плату, на жизнь у нее остается около 7 тыс. руб., отметил Беленов в интервью "Чемпионату". 

Также футболист поделился условиями тренировок во время коронавируса. Голкипер ФК "Уфа" рассказал, что игрокам выдали защитные маски, которые каждый из них может носить по собственному желанию. В контракте со спортсменами изменения не были прописаны. 

Ранее "Утро" писало, как получить двойную пенсию. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей