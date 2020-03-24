Спортсмен поразился, что мужчинам придется работать до 65 лет

Вратарь футбольного клуба "Уфа" высказался о пенсионной системе в России. Александр Беленов посочувствовал тяжелой жизни граждан в регионах.

Он удивился, как мужчины могут продолжать работать до 65 лет, если средняя продолжительность жизни стремится к 68,5 годам.

По словам спортсмена, за последний год к пенсии его матери прибавили только 800 рублей. Женщина отдает половину за коммунальную плату, на жизнь у нее остается около 7 тыс. руб., отметил Беленов в интервью "Чемпионату".

Также футболист поделился условиями тренировок во время коронавируса. Голкипер ФК "Уфа" рассказал, что игрокам выдали защитные маски, которые каждый из них может носить по собственному желанию. В контракте со спортсменами изменения не были прописаны.

Ранее "Утро" писало, как получить двойную пенсию.