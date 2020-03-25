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Две пенсии сразу: кому положены разные выплаты одновременно

Две пенсии сразу: кому положены разные выплаты одновременно
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
По закону пожилые граждане РФ могут рассчитывать только на один вид начислений, но есть исключения

Закончивший трудовую деятельность россиянин имеет право ежемесячно получать не только страховую пенсию, но и на накопительную. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

Единственное условие для ежемесячных выплат накопительной пенсии – она должна составлять более 5% от размера страховой пенсии, приводит PRIMPRESS слова юриста. В этом случае человек будет получать два вида пенсионного содержания. Если накоплений недостаточно, их выдадут сразу одним платежом.

Две пенсии одновременно – по старости и инвалидности – могут выплачивать участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и лицам, ставшим инвалидами на войне.

Родители убитого военнослужащего, его вдова, пока она не выйдет замуж снова, и члены семьи погибшего во время полета космонавта могут получать свои пенсии (по возрасту или инвалидности) плюс пенсию по потере кормильца.

Госслужащие, военнослужащие, космонавты и летчики-испытатели также имеют право при достижении пенсионного возраста получать страховую пенсию параллельно с назначенными ранее выплатами по выслуге лет.

Есть льготы и для граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф, напоминает URA.RU, уточнять детали лучше в местном отделении Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, какие выплаты от государства будут еще проиндексированы в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ

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