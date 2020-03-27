Россияне солидного возраста получат деньги за апрель раньше срока

На выплаты российским пенсионерам направлена огромная сумма денег. Неожиданно им выделили более 140 млрд рублей.

Преждевременное финансирование осуществил Пенсионный фонд РФ (ПФР) из-за распоряжения президента Владимира Путина, который отправил россиян на недельные каникулы. Таким образом, жители страны получат апрельские пенсии без задержек, а в некоторых регионах – раньше срока.

Так, например, ростовчане на заслуженном отдыхе, которым обычно деньги приходят до 10 числа, смогут воспользоваться ими уже 27 марта, обрадовало региональное отделение ПФР в "Фейсбук". Остальные получат положенные средства по графику, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Деньги уже поступили "Почте Россия" и банкам для выплат в период с 30 марта по 8 апреля, сообщили в пресс-службе ПФР РИА "Новости". На пособия и пенсии выделено 113,2 млрд рублей. Еще 17,7 млрд отведено для ветеранов. Их ждет благодарность в виде денег к 75-летию Великой Победы.

Коронавирус внес также коррективы в работу "Почты России", которая закроется на три дня, передает ТАСС. Открыты будут только круглосуточные отделения, которые не работают с населением. При этом доставка писем и посылок продолжится, уточняет "ФедералПресс".

Напомним, в начале недели стало известно, на какие еще выплаты могут рассчитывать российские пенсионеры в 2020 году.