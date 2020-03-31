В силу вступают новые законы и постановления

С 1 апреля на 6,1% повысятся социальные и государственные пенсии. Социальные выплаты положены гражданам, которые за свою жизнь не отработали минимального количества лет (в 2020 г. минимум составляет 11 лет). Право на социальное пособие по старости возникает на пять лет позже, чем наступает пенсионный возраст. Социальную пенсию выплачивают также инвалидам и сиротам.

Государственную пенсию получают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS. С юридического лица недоимку в размере менее 1 тыс. руб., которую не оплатили в течение трех лет, разрешено будет снимать со счета неплательщика.

С 1 апреля Центробанк отменяет комиссию за переводы средств из одного банка в другой по системе быстрых платежей по номеру телефона. Распоряжение будет действовать до 1 июля 2022 года.

С 1 апреля максимальная банковская комиссия за оплату медицинских, жилищно-коммунальных, транспортных услуг, счетов образовательных учреждений не должна быть выше 0,4%, пишет "Парламентская газета".

С 15 апреля материнский капитал начнут назначать без обращения родителей в отделения Пенсионного фонда: данные в ПФР будут автоматически поступать из системы ЗАГС. Ранее правила программы маткапитала были изменены.