Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
В силу вступают новые законы и постановления

С 1 апреля на 6,1% повысятся социальные и государственные пенсии. Социальные выплаты положены гражданам, которые за свою жизнь не отработали минимального количества лет (в 2020 г. минимум составляет 11 лет). Право на социальное пособие по старости возникает на пять лет позже, чем наступает пенсионный возраст. Социальную пенсию выплачивают также инвалидам и сиротам.

Государственную пенсию получают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS. С юридического лица недоимку в размере менее 1 тыс. руб., которую не оплатили в течение трех лет, разрешено будет снимать со счета неплательщика.

С 1 апреля Центробанк отменяет комиссию за переводы средств из одного банка в другой по системе быстрых платежей по номеру телефона. Распоряжение будет действовать до 1 июля 2022 года.

С 1 апреля максимальная банковская комиссия за оплату медицинских, жилищно-коммунальных, транспортных услуг, счетов образовательных учреждений не должна быть выше 0,4%, пишет "Парламентская газета". 

С 15 апреля материнский капитал начнут назначать без обращения родителей в отделения Пенсионного фонда: данные в ПФР будут автоматически поступать из системы ЗАГС. Ранее правила программы маткапитала были изменены.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей