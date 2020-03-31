Обивать пороги разных учреждений россиянам больше не придется

Внедрение электронных трудовых книжек не только избавит граждан от проблем в случае утраты бумажных документов, но и существенно облегчит жизнь в старости. Так считает глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Работодатели будут сами ежемесячно подавать в Пенсионный фонд все сведения о своих сотрудниках, необходимые для назначения пенсий и других государственных пособий, приводит РГ пояснение эксперта. В результате человеку не нужно будет собирать и нести в отделение документы, подтверждающие его стаж, зарплату и т.п. Ведомства сами запросят все данные по межведомственному обмену, а сам человек, если захочет, сможет уточнить информацию не только у работодателя, но и в центрах госуслуг или посмотреть на сайте ПФР.

Закон об использовании в РФ электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Для обладателей бумажных трудовых участие в программе добровольное. Тем, кто впервые устраивается на работу, бумажный документ уже не дадут.