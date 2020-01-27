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Выплаты материнского капитала продлят на 6 лет

Президент России поручил правительству заняться этим вопросом

Владимир Путин попросил кабмин продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в заявлении, глава государства хочет, чтобы семьи получали  616 тыс. 617 руб. при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка, начиная с 1 января 2020-го, если до этого срока у них не было права на такой капитал. При рождении (усыновлении) первого ребенка россияне получат 466 тыс. 617 рублей. 

При этом документ предусматривает ежегодную индексацию выплат. 

Полина ИВАНОВА

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