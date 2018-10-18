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Маткапитал будут выдавать вдвое быстрее

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya/Russian Look
В Госдуме приняли поправки к ФЗ о мерах господдержки семей с детьми

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сокращен с 30 до 15 дней. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении в четверг, 18 октября.  

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, это решение особенно ждали малообеспеченные семьи и родители детей-инвалидов. "Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", – подчеркнул Володин.

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Он напомнил, что в прошлом году депутаты Госдумы поддержали предложение президента РФ Владимира Путина продлить выдачу материнского капитала до 2021 года. "Демографические программы, инициированные президентом РФ, показали свою эффективность", – считает Володин. По его мнению, "принятый сегодня закон повысит оперативность и доступность этой программы для граждан".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Утвержденный ГД законопроект также затрагивает сроки рассмотрения компетентными органами информации о фактах лишения родительских прав, отмене усыновления, совершении в отношении детей преступления и иных сведений, необходимых для внесения в список лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки. Теперь на это отводится не 14, а 5 дней.

Николай ВИКТОРОВ
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