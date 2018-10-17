Госдума проконтролирует исполнение законов по реновации и дольщикам

Проверка запланирована на начало следующего года

В нижней палате парламента обсудят реализацию социально значимых законов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что по ряду вопросов важно проводить не только большие слушания перед принятием законодательных инициатив, но и контролировать исполнение принятых законов.

"Это могут быть законы, имеющие отношение к реновации, это может быть законодательство, которое мы корректировали в сфере защиты прав дольщиков", – сказал Володин.

Он предложил запланировать такие обсуждения на начало 2019 года и попросил комитет Госдумы по регламенту проработать этот вопрос, учитывая участие в мероприятиях представителей Счетной палаты.

"Давайте выберем резонансные темы, которые ранее были обсуждены в ходе слушаний, и вынесем эти темы на обсуждение", – приводит "Регнум" слова спикера.

Проведение парламентских слушаний с привлечением экспертов и профильных организаций стало нововведением Госдумы VII созыва. В августе этого года состоялись большие общественно-парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Ранее на площадке Госдумы широко обсуждали законодательные инициативы по сносу ветхого жилья в столице, по защите прав участников долевого строительства, по миграционной политике РФ на территории СНГ, введению курортного сбора и другим значимым для общества вопросам.