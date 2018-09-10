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Володин рассказал о планах Госдумы на осень

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Предстоящая сессия будет посвящена одним из самых важных законопроектов

Осенью депутатам предстоит рассмотреть новый бюджет страны законы по улучшению пенсионной системы, а также законодательно реализовать "майские указы" президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, осенняя сессия отличается особой сложностью.

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"Она у нас короткая – всего четыре месяца, но будет очень напряженной", – приводятся его слова на сайте Госдумы.

Он отметил, что поручения главы государства уже реализованы на две трети.

По словам Володина, Госдума будет рассматривать бюджет не только на следующий год, а сразу на три – до 2021 года. Особенно важен законопроект о бюджете на 2019 г., поскольку в нем в первую очередь будут учтены "майские указы" президента, выполнение которых с нетерпением ждут россияне.

Еще один важнейший вопрос – модернизация пенсионной системы. Депутаты намерены принять целый блок законопроектов по этой теме уже в ближайшее время. Для этого законодатели планируют "еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение". В частности, предстоит изучить поправки к закону о пенсиях, внесенные депутатами от партии "Единая Россия". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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