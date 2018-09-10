Володин рассказал о планах Госдумы на осень

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Осенью депутатам предстоит рассмотреть новый бюджет страны законы по улучшению пенсионной системы, а также законодательно реализовать "майские указы" президента РФ Владимира Путина.
Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, осенняя сессия отличается особой сложностью.
"Она у нас короткая – всего четыре месяца, но будет очень напряженной", – приводятся его слова на сайте Госдумы.
Он отметил, что поручения главы государства уже реализованы на две трети.
По словам Володина, Госдума будет рассматривать бюджет не только на следующий год, а сразу на три – до 2021 года. Особенно важен законопроект о бюджете на 2019 г., поскольку в нем в первую очередь будут учтены "майские указы" президента, выполнение которых с нетерпением ждут россияне.
Еще один важнейший вопрос – модернизация пенсионной системы. Депутаты намерены принять целый блок законопроектов по этой теме уже в ближайшее время. Для этого законодатели планируют "еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение". В частности, предстоит изучить поправки к закону о пенсиях, внесенные депутатами от партии "Единая Россия".
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