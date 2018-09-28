Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам

Предложенная инициатива противоречит статусу законодателей

Спикер нижней палаты выступил против идеи представительницы КПРФ Веры Ганзя. Она предложила ввести оплату представительских расходов депутатам Госдумы.

Для этих целей, отметил Вячеслав Володин, существуют госпрограммы и нацпроекты, которые с подачи народных избранников должны работать в интересах людей. Депутатам необходимо добиваться, чтобы из казны оплачивались ремонт дорог, развитие села и медицины, строительство школ и ряд других социально важных вопросов.

"Главная задача депутата – находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение. Ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. Реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей", – напомнил коллегам парламентарий, добавив, что они должны отстаивать интересы тех, кто помог им занять свои посты.

"Можно, безусловно, инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, такая возможность есть у депутатов", – полагает Володин.

По его словам, поступившая от фракции КПРФ инициатива вступает в противоречие со статусом депутата ГД.

"Для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относится к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", – пояснил спикер нижней палаты, упомянув об опасности коррупции и траты бюджетных денег "не по назначению".

"Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", – отрезал председатель Госдумы.