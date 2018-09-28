Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам

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Спикер нижней палаты выступил против идеи представительницы КПРФ Веры Ганзя. Она предложила ввести оплату представительских расходов депутатам Госдумы.
Для этих целей, отметил Вячеслав Володин, существуют госпрограммы и нацпроекты, которые с подачи народных избранников должны работать в интересах людей. Депутатам необходимо добиваться, чтобы из казны оплачивались ремонт дорог, развитие села и медицины, строительство школ и ряд других социально важных вопросов.
"Главная задача депутата – находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение. Ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. Реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей", – напомнил коллегам парламентарий, добавив, что они должны отстаивать интересы тех, кто помог им занять свои посты.
"Можно, безусловно, инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, такая возможность есть у депутатов", – полагает Володин.
По его словам, поступившая от фракции КПРФ инициатива вступает в противоречие со статусом депутата ГД.
"Для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относится к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", – пояснил спикер нижней палаты, упомянув об опасности коррупции и траты бюджетных денег "не по назначению".
"Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", – отрезал председатель Госдумы.
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