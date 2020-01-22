Путин пресек разговоры о маткапитале на первенца
Все рассуждения о том, когда же семьи, у которых недавно родился первый ребенок или которые только ждут его появления на свет, смогут рассчитывать на материнский капитал, прекратил Владимир Путин. Он определил конкретный срок исполнения своего поручения.
По словам российского лидера, документы по маткапиталу, в том числе на первенца, должны быть готовы уже в марте. А глава государства, как известно, не любит, когда не соблюдается дедлайн.
Да и не привык он бросать слов на ветер. К примеру, Путин во время встречи в Липецке, трансляцию которой ведет РИА "Новости", пообещал, что погасить ипотеку за счет средств маткапитала можно уже будет после рождения первенца, не дожидаясь его трехлетия.
Впрочем, еще несколько дней назад говорилось, что средства начнут выдавать в первых месяцах весны. Однако теперь об этом заявлено официально.
Напомним, о новых правилах выдачи материнского капитала президент Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию 15 января. Так, размер выплаты на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 рублей. При этом львиную долю денег – 466 тыс. 617 руб. – можно получить уже на первенца.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик