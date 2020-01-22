Президент России прилюдно развенчал все слухи разом

Все рассуждения о том, когда же семьи, у которых недавно родился первый ребенок или которые только ждут его появления на свет, смогут рассчитывать на материнский капитал, прекратил Владимир Путин. Он определил конкретный срок исполнения своего поручения.

По словам российского лидера, документы по маткапиталу, в том числе на первенца, должны быть готовы уже в марте. А глава государства, как известно, не любит, когда не соблюдается дедлайн.

Да и не привык он бросать слов на ветер. К примеру, Путин во время встречи в Липецке, трансляцию которой ведет РИА "Новости", пообещал, что погасить ипотеку за счет средств маткапитала можно уже будет после рождения первенца, не дожидаясь его трехлетия.

Впрочем, еще несколько дней назад говорилось, что средства начнут выдавать в первых месяцах весны. Однако теперь об этом заявлено официально.

Напомним, о новых правилах выдачи материнского капитала президент Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию 15 января. Так, размер выплаты на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 рублей. При этом львиную долю денег – 466 тыс. 617 руб. – можно получить уже на первенца.