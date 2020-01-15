Программу также продлят на шесть лет

Программа материнского капитала будет распространяться и при рождении первого ребенка. Об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

Помимо этого действие программы будет продлено до 2026 года, уточняет URA.RU. Иной инициативой главы государства стала ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет уже с 1 января текущего года, передает телеканал "360".

Глава государства отметил, что сейчас при достижении ребенком трех лет установленные выплаты прекращаются, и семьи часто попадают в сложную ситуацию с доходами, уточняет RT.