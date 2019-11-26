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Родители, у которых дети в возрасте от 1,5 до трех лет, больше не будут получать ежемесячные пособия в размере 50 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Как напоминает телеканал "360", указ ввели в 1994 году. Эту выплату получали матери, а также другие родственники, которые ухаживали за ребенком и работали, уточняет газета "Вечерняя Москва".
Как пишет портал URA.RU, в сентябре правительство проиндексировало материнский капитал в соответствии с инфляцией.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем