Плату в 50 рублей отменят с 1 января 2020 года

Родители, у которых дети в возрасте от 1,5 до трех лет, больше не будут получать ежемесячные пособия в размере 50 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Как напоминает телеканал "360", указ ввели в 1994 году. Эту выплату получали матери, а также другие родственники, которые ухаживали за ребенком и работали, уточняет газета "Вечерняя Москва".

Как пишет портал URA.RU, в сентябре правительство проиндексировало материнский капитал в соответствии с инфляцией.