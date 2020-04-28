Американцам больше некуда девать свою нефть
Американским добытчикам нефти больше негде ее хранить из-за рекордного спада спроса на черное золото в мире, да и внутри США. В итоге компании вынуждены заключать контракты на временное размещение топлива в Стратегическом нефтяном резерве США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве энергетики.
По инфомации чиновника, ведомство в этом месяце оформило договора на аренду с компаниями объема хранения, соответствующего 23 млн баррелей. В апреле американские нефтяники уже закачали в резерв 1,1 млн баррелей.
Забрать назад свое топливо компании могут до марта 2021 г., за вычетом небольшого количества в качестве платы за хранение.
Минэнерго еще 14 апреля заявило, что ведет переговоры о сделках на аренду стратегических резервов с девятью производителями. Основные объемы нефти будут поставлены в мае-июне 2020 г., а также возможна закачка и в апреле отмечает агентство.
То, что сейчас происходит с американским сырьем, является частью плана администрации президента Дональда Трампа, направленного на то, чтобы помочь справиться с растущим избытком топлива в стране, поскольку коммерческие хранилища быстро заполняются.
На прошлой неделе глава Белого дома сообщил, что власти воспользуются историческим падением цен на нефть, чтобы приобрести 75 млн баррелей подешевевшего отечественного сырья для пополнения национальных стратегических запасов, писал "Ъ".
Хранилища Стратегического нефтяного резерва США были созданы после мирового энергетического кризиса 1973 года на случай чрезвычайной ситуации. Они вмещают 713,5 млн баррелей. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах содержится около 635 млн баррелей нефти.
Напомним, 20 апреля произошло рекордное падение североамериканского сырья марки WTI – цена на топливо падала до минус $40 за баррель. Всему причиной общемировой экономический кризис, связанный с эпидемией коронавируса и заморозкой целых индустриальных отраслей.
Ближе к концу прошлой недели стало известно, что у берегов Калифорнии образовалось столпотворение из нефтяных танкеров, которые вынуждены арендовать производители сырья, поскольку на суше не хватает уже мест, куда заливать топливо.
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