Стремительно дешевеет американское топливо, чуть лучше ситуация с североморским

В понедельник, 27 апреля, снова вниз ушла нефть марки WTI – почти на 30% рухнули июньские фьючерсы. Об этом говорят данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Так, в течение сегодняшнего дня цена на североамериканское черное золото упала на 28%. С начала торгов WTI предлагался по $16,74 за баррель сырья, а на 15:04 мск стоимость нефти упала до $13,05 за баррель.

Также сегодня дешевело североморское топливо Brent, но не столько стремительно – на 6,3%. В начале торговой сессии баррель этой марки стоил $21,61, к 15:04 он добрался до отметки $20,1.

Судя по всему, рынок продолжает лихорадить на фоне информации о переполненных хранилищах, а также в преддверии торгов на майские фьючерсы Brent, которые необходимо реализовать уже 30 апреля. Инвесторы в тревожном ожидании, особенно после того, как цена на WTI просто ушла ниже дна на прошлой неделе, что стало впервые в истории продаж. Напомним, 20 апреля стоимость североамериканского топлива снижалась до минус $40 за баррель.

Ранее мировые СМИ облетели фотографии десятков стоящих у берегов Калифорнии нефтетанкеров. По данным береговой охраны США, суда продолжают прибывать, однако их пока никто не разгружает. На якоре у порта Лонг-Бич сейчас стоят уже 27 нефтевозов.

Как писала еще 24 апреля The Wall Street Journal, хранилища на суше уже забиты до отказа, поэтому трейдеры арендуют танкеры, чтобы держать сырье на воде. Сложившаяся ситуация представляет опасность для экологии. Местные жители опасаются, что нефтевозы могут случайно столкнуться с яхтами, которые массово курсируют в калифорнийских водах.

