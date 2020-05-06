Силуанов назвал необходимый для выживания страны уровень цен на нефть
Мировые цены на нефть пошли вниз. В среду, 6 мая, стоимость средиземноморской марки Brent, к которой привязана цена российской Urals, опустилась до $30,16 за баррель. Это на 0,64% ниже, чем было накануне. Контракты на июньские поставки американской WTI заключаются по $24,49 за баррель.
Судя по всему, в первые дни мая рынок отыграл сделку ОПЕК+ о сокращении добычи и экспорта черного золота. После существенного роста цены снова пошли вниз. Впрочем, ни сейчас, ни даже в середине апреля обвал на мировом рынке нефти не стал критичным для России. Страна успела накопить резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сейчас на нефть уже не так обращают внимание, – пояснил он в интервью "Ведомостям". – Мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем".
В то же время бюджет России верстается с учетом доходов от продажи нефти и газа за рубеж, признал министр. По прогнозам, если среднегодовая стоимость барреля составит $30, страна потеряет 1,5 трлн рублей. С учетом трудностей из-за пандемии коронавируса доход бюджета в 2020 г. сократится на 4 трлн рублей. В итоге из профицитного он превратится в дефицитный, недостача составит около 4%.
"Мы не режем расходы, даже, наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ (Фонда национальной безопасности – прим. ред.) и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", – подчеркнул Силуанов.
Впрочем, аналитики менее оптимистичны в своих прогнозах. Так, Дмитрий Голубовский из "Калита-Финанс" полагает, что стоимость нефти станет держаться на более низком уровне, примерно $20 – 25 за баррель. И даже по такой цене России будет сложно экспортировать свое черное золото, поскольку арабские производители в апреле очень дешево продавали нефть европейцам, вытеснив тем самым Россию с рынка.
"В апреле они нарастили поставки в ЕС в полтора раза, в то время как поставки Urals упали более чем на 40%. Своим демпингом они нас просто убрали. Поэтому роста нефтяных доходов не предвидится", – приводит "Свободная пресса" мнение аналитика.
Ранее Силуанов объяснил, почему в России не разбрасывают деньги с вертолета в условиях коронавируса.
О том, как нефтяной кризис повлиял на другие страны, читайте в статье "Утро.ру".
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