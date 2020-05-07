Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
В течение полутора лет цена на нефть вырастет до $100 за баррель. С таким прогнозом выступил глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис.
"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100", – сказал предприниматель в интервью телеканалу CNBC.
Он считает, что ценовую войну "расчетливо" затеяли Россия и Саудовская Аравия для вытеснения с топливного рынка сланцевое сырье из США.
По его утверждению, Москва и Эр-Рияд заранее знали о предстоящем обвале цен и обострили ситуацию, чтобы "убить конкурента" и достичь показателей в $50-60.
В марте ОПЕК+ и другие связанные с ней крупные производители не смогли договориться о сокращении добычи, поскольку эпидемия коронавируса стала снижать спрос на нефть. Цены достигли 18-летнего минимума, прежде чем альянс достиг соглашения о сокращении 9,7 млн. баррелей в сутки в апреле, что составляет 10% мирового производства и самое большой показатель снижения добычи в истории.
В нынешний вторник нефть подскочила на 20% на фоне информации о выходе ряда стран из жестких мер карантина и оптимистических прогнозов по поводу потенциального восстановления спроса на черное золото, сообщает издание.
Добавим, что американский телеканал
CNBC
уже не в первый раз вину на развязывание нефтяной войны ради вытеснения местного сланцевого сырья с мирового рынка возлагает на Россию и Саудовскую Аравию.
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