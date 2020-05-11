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Нефть пошла вверх на новостях из Саудовской Аравии о добыче

Нефть пошла вверх на новостях из Саудовской Аравии о добыче
Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
Национальная компания объявила о дополнительном сокращении выемки сырья

Власти Саудовской Аравии дали указание нефтедобывающему госпредприятию Saudi Aramco сократить еще на 1 млн баррелей в сутки в июне к уже введенным ограничениям по условиям соглашения ОПЕК+. Об этом в "Твиттер" сообщила представитель Минэнерго страны.

Отмечается, что таким образом суммарное снижение добычи нефти Эр-Риядом к апрельскому максимуму приблизится к 5 млн б/с: теперь страна будет добывать около 7,5 млн б/с.

"Министерство подчеркнуло, что Королевство намерено через это дополнительное сокращение побудить участников ОПЕК+, а также другие страны-производители выполнить свои обязательства по сокращению", – говорится в сообщении.

На фоне этих новостей к 15:10 мск котировки североамериканской нефти Brent подскочили на $1,4 до $31,4 за баррель, пишет издание Bell.

Кроме того, сегодня Королевство объявило о повышении НДС с 5% до 15% и мерах бюджетной экономии на $26 млрд. Также с 1 июня в стране отменены выплаты пособия прожиточного минимума. Такими шагами власти Саудовской Аравии пытаются поддержать экономику в условиях коронавирусного кризиса, сообщает BBC.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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