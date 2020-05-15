СМИ: перепады цен на нефть подорвут экономику России
Достигнутый после ценовой войны и соглашения о добыче между участниками ОПЕК+ и другими странами шаткий нефтяной мир может снова оказаться под угрозой, когда стоимость сырья достигнет критического показателя в $40 за баррель к концу 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики агентства IHS Markit.
Нефтяные рынки могут оказаться под еще большим ударом в ближайшие недели и месяцы, поскольку им предстоит тяжелая битва за возвращение к "нормальному состоянию".
За последнее время сырьевой рынок пережил несколько шоков: рекордное снижение спроса на нефть нынешней весной на фоне эпидемии COVID-19, развал первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией в марте и последовавшая за этим ценовая война резко обвалили стоимость черного золота.
Хотя в апреле сделка между крупнейшими поставщиками была восстановлена, однако образовавшийся на рынке избыток дешевого сырья и связанный с этим дефицит мест в хранилищах продолжили оказывать давление на котировки. В результате в апреле цена на нефть краткосрочно падала даже до отрицательных значений.
Серьезно пострадали средние и малые производители сланцевого сырья в США, которые оказались на грани банкротства из-за нерентабельности добычи. Вступление в силу новой сделки ОПЕК+ позволили цене североамериканской марке Brent подняться выше $30 за баррель.
Тем не менее, следует из статьи, как только стоимость нефти снова доберется до отметки в $40, рынок опять окажется под угрозой дестабилизации: на него начнут возвращаться сланцевые производители из США, а Россия и Саудовская Аравия, принявшие на себя значительные объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ (напомним, Америка ее участницей не является), должны будут решить вопрос о наращивании производства за счет резервных мощностей.
"В центре внимания снова окажется вопрос соблюдения соглашения по сокращению добычи нефти", – цитирует "Лента.ру" статью.
России, Саудовской Аравии и другим участникам ОПЕК+ снова придется решать проблему, сокращать ли добычу дальше для поддержания цен и как приспособить (или нет) на рынке сланцевую американскую нефть.
"Их реакция будет иметь решающее значение. В 2016 г. Саудовская Аравия предпочла краткосрочное снижение добычи долговременным ценовым выгодам и оказалась в бесконечной петле сокращений", – отметили аналитики агентства.
Путь к восстановлению цен на нефть, скорее всего, будет нестабильным и изнурительным, полагают они. Одновременно в IHS Markit ожидают, что спрос на нефть может вернуться к уровню, который был до эпидемии коронавируса, во второй половине 2021 года. Такой сценарий возможен, если планету не накроет вторая волна COVID-19.
Как сообщает издание URA.RU,
уже несколько дней подряд растет цена на черное золото. На торгах 15 мая стоимость барреля Brent с поставкой в июле добралась до отметки $31,7
(+1,83%). Американская нефть WTI торговалась на уровне $28,77 за баррель (+4,39%).
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