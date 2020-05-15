Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: перепады цен на нефть подорвут экономику России

СМИ: перепады цен на нефть подорвут экономику России
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Путь к восстановлению топливного рынка будет медленным и неустойчивым

Достигнутый после ценовой войны и соглашения о добыче между участниками ОПЕК+ и другими странами шаткий нефтяной мир может снова оказаться под угрозой, когда стоимость сырья достигнет критического показателя в $40 за баррель к концу 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики агентства IHS Markit.

Нефтяные рынки могут оказаться под еще большим ударом в ближайшие недели и месяцы, поскольку им предстоит тяжелая битва за возвращение к "нормальному состоянию".

За последнее время сырьевой рынок пережил несколько шоков: рекордное снижение спроса на нефть нынешней весной на фоне эпидемии COVID-19, развал первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией в марте и последовавшая за этим ценовая война резко обвалили стоимость черного золота.

Хотя в апреле сделка между крупнейшими поставщиками была восстановлена, однако образовавшийся на рынке избыток дешевого сырья и связанный с этим дефицит мест в хранилищах продолжили оказывать давление на котировки. В результате в апреле цена на нефть краткосрочно падала даже до отрицательных значений.

Серьезно пострадали средние и малые производители сланцевого сырья в США, которые оказались на грани банкротства из-за нерентабельности добычи. Вступление в силу новой сделки ОПЕК+ позволили цене североамериканской марке Brent подняться выше $30 за баррель.

Тем не менее, следует из статьи, как только стоимость нефти снова доберется до отметки в $40, рынок опять окажется под угрозой дестабилизации: на него начнут возвращаться сланцевые производители из США, а Россия и Саудовская Аравия, принявшие на себя значительные объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ (напомним, Америка ее участницей не является), должны будут решить вопрос о наращивании производства за счет резервных мощностей.

"В центре внимания снова окажется вопрос соблюдения соглашения по сокращению добычи нефти", – цитирует "Лента.ру" статью.

России, Саудовской Аравии и другим участникам ОПЕК+ снова придется решать проблему, сокращать ли добычу дальше для поддержания цен и как приспособить (или нет) на рынке сланцевую американскую нефть.

"Их реакция будет иметь решающее значение. В 2016 г. Саудовская Аравия предпочла краткосрочное снижение добычи долговременным ценовым выгодам и оказалась в бесконечной петле сокращений", – отметили аналитики агентства.

Путь к восстановлению цен на нефть, скорее всего, будет нестабильным и изнурительным, полагают они. Одновременно в IHS Markit ожидают, что спрос на нефть может вернуться к уровню, который был до эпидемии коронавируса, во второй половине 2021 года. Такой сценарий возможен, если планету не накроет вторая волна COVID-19.

Как сообщает издание URA.RU, уже несколько дней подряд растет цена на черное золото. На торгах 15 мая стоимость барреля Brent с поставкой в июле добралась до отметки $31,7 (+1,83%). Американская нефть WTI торговалась на уровне $28,77 за баррель (+4,39%).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей