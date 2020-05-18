Отмена связанных с коронавирусом ограничений оживила рынок

Стоимость нефти уверенно идет вверх. В понедельник, 18 мая, на Лондонской бирже североморская смесь Brent с поставками в июле продавалась по $33,59 за баррель. В последний раз она столько стоила в середине апреля. Американская WTI дорожает еще более быстрыми темпами. Сейчас за нее дают $30,75 – такого не было с 17 марта.

Черное золото начало повышаться в цене на прошлой неделе. Аналитики связывают это с ситуацией, связанной с коронавирусом. Многие страны уже отменяют ограничения, вызванные эпидемией, вновь запускаются производства, восстанавливаются торговля и сфера услуг.

Кризис на рынке нефти начался в марте 2020 г., когда участники группы ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи. В результате Саудовская Аравия резко нарастила объемы поставок. Это совпало с замедлением мировой экономики из-за пандемии, возникло перенасыщение рынка. Позже нефтепроизводители договорились с 1 мая сократить добычу нефти, но положительный эффект от этого решения проявился не сразу.