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Саудовская Аравия перехватила у России покупателей нефти

Саудовская Аравия перехватила у России покупателей нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Потребители предпочли заполнить хранилища дешевым сырьем

На мировом рынке нефти произошел передел. Срыв сделки ОПЕК+ в начале марта негативно повлиял на объем поставок российской марки Urals в Европу. Об этом говорится в последнем отчете международного ценового агентства Argus.

"В условиях агрессивной ценовой политики саудовская госкомпания Saudi Aramco смогла потеснить на рынке поставщиков Urals в минувшие два месяца", – указали аналитики.

По их данным, прежде саудовская нефть в основном шла в азиатские страны. Но именно Азиатско-Тихоокеанский регион первым пострадал от коронавируса. В Европе же какое-то время спрос на углеводороды оставался устойчивым, и Эр-Рияд, воспользовавшись отменой ограничений в рамках ОПЕК+, резко снизил цену на нефть и направил огромные объемы дешевого сырья в Европу. В марте – апреле уровень саудовских поставок странам ЕС и Турции достигал почти 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 580 тыс. баррелей ранее, указали в Argus.

В Европе, конечно, воспользовались случаем и заполнили хранилища саудовским сырьем. При этом поставки Urals через порты в Усть-Луге, Приморске и Новороссийске снизились в тот же период на 200 тыс. баррелей ежедневно. Причем некоторые страны вообще не покупали российскую нефть и в мае.

Ситуация, по мнению аналитиков, может измениться уже в июне. Ранее странам ОПЕК+ удалось договориться о снижении производства нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне и на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года. Так что резервуары потребителей пустеют, а саудовцы уже отказались от щедрых скидок. По крайней мере, дальнейшего падения спроса на Urals эксперты не ожидают. Накануне цена нефти выросла до месячного максимума.

Николай ВИКТОРОВ

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