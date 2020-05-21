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Нефть преодолела кризис: цены рванули вверх

Нефть преодолела кризис: цены рванули вверх
Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Покупатели поверили в скорое восстановление промышленности после эпидемии коронавируса

Стоимость нефти на мировых рынках заметно растет. В четверг, 21 мая, стоимость американской WTI в поставками в июле увеличилась на 2,21% до уровня $34,23 за баррель. Июльские контракты на средиземноморскую Brent подорожали на 2,18% до $36,53 за баррель, сообщает RT со ссылкой на данные с международных торгов.

В последний раз нефть так стоила 10 марта 2020 г., когда рынок начал резко отрицательно реагировать на сообщения о том, что страны ОПЕК+ не продлили сделку по ограничению добычи. Таким образом, сейчас можно говорить, что черное золото уверенно возвращается к докризисному уровню.

Накануне были опасения, что на рынке может случиться новый обвал. 20 мая был заключительный день по июньским контрактам на поставку WTI. Месяц назад в этот срок многие трейдеры предпочли отказаться от майских контрактов, поскольку все хранилища уже были заполнены. В итоге нефть ушла в глубокий минус. Но в этот раз покупатели в надежде, что промышленность начнет активно восстанавливаться после коронавируса, не стали менять своих решений. Рынок углеводородов воспринял это как позитивный сигнал, и цены на черное золото пошли вверх.

Ранее эксперты рассказали, что будет с экономикой России, если стоимость нефти останется на уровне до 42 долларов за баррель.

Николай ВИКТОРОВ

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