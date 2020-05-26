Для стабилизации ситуации нужна более длительная и масштабная сделка ОПЕК+

Цены на нефть останутся низкими как минимум до 2025 года. В этом уверены аналитики рейтингового агентства НКР. Однако отсутствие новой сделки ОПЕК+ или, наоборот, расширение числа ее участников могут значительно повлиять на ход событий.

Если нефтепроизводители больше не смогут договориться об ограничении добычи, то рынок ждет хаос – перенасыщение, ценовой демпинг и так далее. Эксперты НКР назвали этот сценарий "Свободная конкуренция", пишет РБК. При таком развитии событий нефть будет стоить не выше $30 – 40 за баррель, в результате многие разорятся. Добыча сланцевой нефти в США, к примеру, станет невыгодной.

Если сделка ОПЕК+ будет продлена в нынешнем виде, то стоимость топлива, скорее всего, будет держаться на уровне $45 – 50. Но этим воспользуются страны, не являющиеся участниками соглашения. Поэтому усилия картеля практически сведутся к нулю.

Есть, конечно, небольшая вероятность, что сделка ОПЕК+ не только продлится, но и расширится за счет подключения к ней США, Канады и ряда других крупных производителей. Этот сценарий аналитики обозначили как "Глобальное соглашение". Тогда средняя цена на нефть достигнет $50 – 55 за баррель. Но на это особенно рассчитывать не нужно, поскольку Вашингтон не раз повторял, что не может и не хочет вмешиваться в дела частных американских компаний, которыми являются нефтепроизводители.

Самый невыгодный для России сценарий – если США начнут субсидировать свои нефтяные компании, пишет "Свободная пресса". В этом случае американцы, которым будут не страшны низкие цены, сильно потеснят остальных на мировом рынке и лишат их даже небольших доходов от экспорта нефти.

Заключенное в апреле 2020 г. соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи в мае – июне 2020 г. почти на 10 млн баррелей в сутки, затем, во втором полугодии, – на 8 млн баррелей, а потом до апреля 2022 г. – на 6 млн баррелей. Эта сделка позволила вывести рынок нефти из отрицательной зоны, однако к докризисным ценам черное золото так и не вернулось.