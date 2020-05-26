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Цена на нефть значительно подскочит к концу года

Цена на нефть значительно подскочит к концу года
Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Во втором полугодии ожидается увеличение спроса на сырье

Стоимость североморской марки Brent к концу текущего года может составить $56. Об этом сообщил главный экономист Citi в России, Казахстане и на Украине Иван Чакаров.

Такой прогноз аналитики организации сделали на основе ценовой динамики на топливном рынке.

"Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 г. составит $36 за баррель Brent и к концу года может возрасти до $56", – цитирует РИА "Новости" эксперта.

Он отметил, что сейчас заполнены все сырьевые хранилища, но во втором полугодии черное золото начнут быстро расходовать. Кроме того, предполагается, что в IV квартале 2020-го ограничения квот на добычу по соглашению ОПЕК+ будут снижены.

Напомним, 12 апреля государства-участницы ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.

Накануне стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,14%, до $35,53 за баррель. Сегодня утром цена на североморца выросла на 2,00%, до $36,24 за баррель. Как пишет портал Neftegaz, инвесторы фиксируют позитивные сигналы, связанные со снятием эпидемиологических ограничений в ряде стран по миру. Возобновление трудовой деятельности может привести к спросу на нефть, отмечает издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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