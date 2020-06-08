Последствия эпидемии коронавируса не позволят сырью подняться до уровня 40 долларов

В 2020 году средняя цена на нефть составит $32 за баррель. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", обнародованном на сайте организации.

По оценкам экспертов, средняя цена на черное золото в 2021 г. может достичь показателя в $38. Данные прогнозы стали гораздо пессимистичнее тех, которые давались в нынешнем январе. Тогда баррелю предсказывали $58 по итогам текущего года и $59 в следующем.

Такой вывод экономисты банка сделали на основе оценок Международного энергетического агентства. Аналитики предполагают снижение спроса на сырье во втором квартале 2020-го на 20%, в то время как в первом он упал на пять процентов.

Отмечается, что заполненные до отказа нефтяные хранилища в мире останутся невостребованными и в июне.

"Пандемия, а также ограничения деловой и личной активности, введенные с целью недопущения распространения [COVID-19], вызвали глобальную рецессию и резкое падение спроса на нефть", – цитирует издание "Лента.ру" отчет.

Как сообщает РИА "Новости", сегодня по состоянию на 16:07 мск цена на североморскую марку Brent на августовские фьючерсы падала до $41,67 за баррель. Июльские фьючерсы на марки WTI снижались до $38,8 за баррель.