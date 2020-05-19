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Чубайс предсказал России тяжелые времена

Чубайс предсказал России тяжелые времена
Анатолий Чубайс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Двойной кризис ударит в первую очередь по тем, кто и раньше едва сводил концы с концами

Россия попала в "идеальный шторм". Так председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс оценил нынешнюю ситуацию. С одной стороны – эпидемия коронавируса, от которой страдают все страны мира, с другой – сильнейший нефтяной шок. Вместе эти два разных явления усилили негативный эффект друг друга, поэтому Россия оказалась в очень трудном положении.

Нет, по мнению Чубайса, голода россиянам опасаться не стоит. В стране сформирована рыночная экономика, поэтому продовольствия будет вдоволь. Худшее, что может случиться, – это рост цен на продукты. Но потеря дохода населения, сильнейший в истории удар по малому бизнесу – все это говорит о том, что времена настанут очень суровые.

"Миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных", – предрек экономист в интервью Forbes.

В целом, по его мнению, ВВП РФ по итогам 2020 г. уйдет в минус на 5%, а вот отыграет ли Россия потери в 2021 г., чтобы хотя бы в 2022-м перейти к росту – это большой вопрос. По оценке Чубайса, экономику РФ тянет вниз привязка к экспорту нефти и газа. Сейчас на эту сферу приходится 20% ВВП страны, 40% бюджета, 60% экспорта. Поэтому падение цен на углеводороды так ударило по России:

"Мы получили не звоночек, а какой-то набатный колокол. Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете", – возмутился Чубайс.

По его прогнозу, в 2020 г. стоимость нефти не превысит 40 долларов за баррель, а по российским законам в бюджет поступают доходы от экспорта при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель, пишет РИА ФАН. То есть страна потеряет значительную часть средств, на которые рассчитывала. С таким планированием поры заканчивать, настаивает Чубайс. "Если лошадь сдохла, с нее надо слезать!" – привел он поговорку.

Впрочем, есть и другой вариант, считает руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, России нужно переключиться с экспорта сырой нефти на развитие ее переработки и продажу готовых продуктов. "Дарить свою нефть тем, кто потом после переработки выжмет из нее максимум, неправильно", – подчеркнул эксперт в эфире НСН.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что к концу года 8 миллионов россиян могут остаться без работы.

Николай ВИКТОРОВ

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